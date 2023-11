Sony poursuit ses films Spider-Man sans Spider-Man : voici la bande-annonce de Madame Web

Mais elle ne sera pas seule dans ce thriller, puisque trois autres héroïnes en devenir sont là pour l'épauler. Sydney Sweeney et Celeste O'Connor sont en effet Spider-Woman et Isabela Merced est Spider-Girl. On relèvera également les présences d'Emma Roberts et d'Adam Scott dans les rôles de Mary et Benjamin Parker. Concernant la réalisation, on la doit à S. J. Clarkson. Cette dernière a notamment réalisé des épisodes des séries Jessica Jones et The Defenders.