À contre-courant, Disney se lance à son tour dans les NFT

Après des débuts fulgurants, le marché du NFT, ces fameux actifs numériques uniques parfois achetés à prix d'or, s'est rapidement effondré ces derniers mois. Ce microcosme spéculatif, étroitement lié aux cryptomonnaies, s'est doucement mais sûrement effondré, si bien que les données compilées récemment par le site dappGambl étaient on ne peut plus claires : 95 % des NFT ne valent aujourd'hui plus rien. Mais c'était sans compter sur… Disney !