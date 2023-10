Fin de partie pour les NFT ? Ces chiffres qui prouvent que la fête est finie...

Quelques collections de NFT restent encore prisées par les acheteurs : environ 8 850. Mais même dans cette catégorie supérieure, ils sont très peu à garder encore une valeur intéressante. 18 % d'entre eux ne valent plus rien du tout, et 41 % des NFT de ce haut du panier ont une valeur qui oscille entre 5 et 100 dollars. Les plus cotés montent à 6 000 dollars, et ils ne représentent qu'un ridicule 1 % de la somme totale de ces NFT. On est très loin des sommes délirantes de 2021, et le désintérêt général est plus que flagrant.