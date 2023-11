Vous êtes bricoleur du dimanche ou chevronné ? Le chatbot de Castorama basé sur l'IA pourrait bien vous aider

Pour Romain Roulleau, directeur marketing, digital et client chez Castorama, il est important de souligner « l'instantanéité, la personnalisation, et la fiabilité des réponses de l'agent conversationnel ». L'innovation vise à rendre le bricolage accessible aux néophytes et bricoleurs du dimanche, mais aussi à répondre aux questions techniques des experts, accompagnant les clients à distance dans tous leurs projets.