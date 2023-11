Les propriétaires de Tesla pourront bientôt empêcher les équipes d'Elon Musk d'accéder à distance à leur véhicule

Comme découvert par l'utilisateur @_bennettm sur X.com, la possibilité de désactiver le contrôle à distance est apparue avec la version 2023.27.7 du logiciel Tesla. Cette mise à jour date du 19 octobre 2023, mais l'option semble avoir été intégrée un peu plus tard et incorporée au fur et à mesure sur les véhicules Tesla avec des mises à jour à distance, et ce, depuis le début du mois de novembre 2023.