Découvrez les trois nouvelles séries à ne pas rater en novembre sur Canal+

Après quelques semaines de disette, la rentrée est explosive sur Canal+ et la plateforme française n'en finit plus de proposer de nouvelles créations originales, mais aussi d'autres programmes américains et encore inédits sous nos latitudes. Si l'évènement de novembre est sans conteste la fin de Fear The Walking Dead, les abonnés seront également ravis de retrouver l'un des duos les plus mythiques de la chaine cryptée pour un comeback forcément explosif. Voici nos recommandations de séries à ne surtout pas rater dans les prochains jours.