Cette app fera tourner Sonoma sur votre vieux MacBook... sans sourciller ?

Pour installer OCLP, il vous faudra simplement vous munir d'une clé USB de 16 Go et de vous rendre sur GitHub. Il vous suffira alors de télécharger le fichier d'installation système sur celle-ci afin de lancer l'installation directement en branchant la clé sur votre ordinateur. La manipulation est plutôt bien expliquée, et il est toujours possible de faire machine arrière au cas où les choses se passeraient mal. Une sauvegarde de votre système avant toute manipulation est donc impérative.