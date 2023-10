The Banned Book Club : une librairie virtuelle pour lutter contre la censure

C'est dans ce contexte délétère qu'est né The Banned Book Club en juillet 2023, soutenu par la Digital Public Library of America (DPLA). Le Palace Project, une organisation à but non lucratif, est également de la partie pour mener le projet à son terme. Cette librairie virtuelle cherche à lever les interdictions en restaurant l'accès aux livres interdits sur le sol américain. Grâce au géociblage GPS, l'application créée pour l'occasion rend de nouveau accessibles les ouvrages prohibés de manière entièrement gratuite.