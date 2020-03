Logitech annonce de nouveaux chargeurs sans fil orientés Apple

© Logitech

Trois chargeurs sans fil pour tous les budgets

Les prix sont en revanche assez élevés et, pour le moment, les produits ne sont proposés qu'en Amérique du Nord.Logitech POWERED 3-in-1 Dock, Logitech POWERED Stand et Logitech POWERED Pad, tels sont les noms des trois nouveaux chargeurs sans fil proposés par Logitech dès aujourd'hui outre-Atlantique. Arborant un design compact et épuré que n'aurait pas renié la firme à la pomme, ces produits sont certifiés QI afin de fonctionner avec les terminaux idoines (Apple donc, mais aussi LG, Google ou encore Samsung) pour profiter du chargement rapide jusqu'à 7,5W. Logitech ajoute également que ses chargeurs utilisent des capteurs de chaleurs et des algorithmes pour éviter la surchauffe.Le plus onéreux des trois, le 3-in-1 Dock, coûte 129,99 dollars. Pour ce prix, il est capable, comme son nom l'indique, de recharger un maximum de trois terminaux en même temps : un iPhone, des AirPods et une Apple Watch . Ce chargeur est proposé en blanc ou noir et se destine donc avant tout aux utilisateurs fidèles à la marque à la pomme.Vient ensuite le Stand, plus raisonnable à 59,99 euros. Proposé dans les mêmes couleurs, le produit - plus simple - est pensé pour poser son smartphone à la vertical afin de pouvoir continuer à l'utiliser même en cours de charge.Enfin, pour 39,99 euros vient le Pad. Proposé cette fois en blanc, noir,(qui ressemble davantage à du vert d'eau qu'à du bleu si mes yeux ne me trompent pas) et lilas, ce chargeur permet tout simplement de poser son smartphone dessus à l'horizontal sans risque de le faire tomber.Ne reste plus qu'à voir si ces trois chargeurs arriveront à terme dans le reste du monde ou si un potentiel succès pour Logitech pourrait motiver Apple à revoir ses plans.