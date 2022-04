Test Yeedi vac 2 pro : un aspirateur robot étonnant et plus malin qu'il n'y paraît

La détection 3D des objets nous a bien plus intéressé. Ce dispositif permet, non pas de reconnaitre les différents obstacles comme certains autres appareils le permettent à l'instar de l'iRobot Roomba j7+, mais de les identifier pour optimiser le nettoyage et passer au plus près d'eux sans les toucher et éviter tout accident.

Nous avons testé le système avec plusieurs objets et effectivement le robot aspirateur s'approche des différents objets en évitant au maximum de les frôler. Le système n'est pas infaillible et il lui arrive parfois de foncer tête baissée contre nos pieds de table mais après quelques cycles de nettoyage, le dispositif s'affine et ce type d'erreurs se réduit considérablement.

On pourrait parfois reprocher au Yeedi vac 2 pro d'être un poil trop précautionneux et d'éviter quelques obstacles sans les nettoyer mais là encore, au fur et à mesure de nos essais, ce problème tend à être résolu.