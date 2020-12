Vous pouvez verrouiller automatiquement votre session Windows 10 dès que vous vous éloignez de votre PC

Si votre PC est équipé d'une puce Bluetooth et que vous possédez un smartphone, une montre connectée ou tout autre appareil équipé de Bluetooth, saviez-vous qu'il existe une option dans Windows 10 permettant de verrouiller automatiquement votre machine quand vous et votre appareil vous éloignez hors de portée ? Pour l'activer, rien de plus simple :

Direction le panneau de configuration, où vous n'avez qu'à taper « dyna » dans la recherche pour faire apparaître « Verrouillage dynamique » et cliquez dessus (ou bien direction « Compte » > « Options de connexion ») ; Là, cochez la case « Autoriser Windows à verrouiller automatiquement votre appareil lorsque vous êtes absent » ; Si ce n'est pas déjà fait, il faudra pour finir sélectionner ou associer l'appareil Bluetooth de votre choix.