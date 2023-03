Acropalypse : Microsoft corrige les failles, mettez-vous à jour !

De quoi se rassurer définitivement après ce petit événement. Mais même si vous n'avez pas été particulièrement protégé entre le moment de la découverte de la faille et le téléchargement du correctif, selon Microsoft, vous ne courez un risque que « bas », et ce, car « une exploitation réussie nécessite une interaction inhabituelle de l'utilisateur et plusieurs facteurs échappant au contrôle de l'attaquant. »

Plus exactement, pour être vulnérable à une attaque, il fallait faire une capture, puis l'enregistrer avant de l'ouvrir à nouveau, et redimensionner l'image pour ensuite l'enregistrer au même nom. L'autre possibilité était qu'il fallait ouvrir une image dans l'outil Capture de Windows, l'y modifier, et l'enregistrer sous le même nom. Des scénarios assez peu probables qui permettaient de rester en sécurité malgré la défaillance temporaire de l'outil proposé par votre système d'exploitation !