La première hypercar hybride de Bugatti pour 2024 ?

Le W16 de la marque était indissociable de ses véhicules. Véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, il cumulait tous les superlatifs possibles et imaginables. Pourtant, Bugatti prend le risque d'abandonner cette architecture qui a fait son succès (succès tout relatif, pour en savoir plus une vidéo de Vilebrequin sur YouTube explique très bien le sujet) pour se rediriger vers un moteur plus « raisonnable » : un V8 hybride. Celui-ci est sorti de sa phase de développement et entre très bientôt en production.