Ferrari piraté à son tour

Plusieurs sources évoquent cependant une cyberattaque à l'encontre de Ferrari, réalisée par le groupe de hackers RansomeXX, lequel avait déjà attaqué Gigabyte. Une attaque qui aurait permis de mettre la main sur plus de 7 Go (plus de 11 000 fichiers) de documents internes, dont certains confidentiels, avec notamment des contrats de réservations, des dossiers techniques, des manuels de réparation, des fiches produits…