Ash vs Evil Dead : ça va trancher, série !

Certains pourront trouver (à raison) que la série en fait un peu trop sur le gore : il y a du sang, des membres qui volent et de la saleté – presque tous les fluides et orifices humains répertoriés sont utilisés à un moment ou à un autre, presque. Ash vs Evil Dead n'est pas une série à regarder en mangeant tant les morts y sont nombreuses, graphiques et imaginatives, et les plus sensibles risquent de ne pas réussir à passer outre.