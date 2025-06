Ce n’est donc déjà pas si mal puisqu’avec notre kit deux bornes cela donne quatre ports pour des connexions filaires. De plus, chaque borne dispose aussi d’un petit bouton WPS qui est là pour activer/désactiver le WiFi Protected Setup, une procédure plus sécurisée. Enfin, terminons en précisant qu’en plus des deux bornes et des deux briques d’alimentation, la boîte contient un seul et unique câble réseau Ethernet. Avouons que ça fait un peu radin.