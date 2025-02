En revanche, il est intéressant de noter que le tri-bande est ici un poil plus efficace, et pas forcément là où on l'attendait. En effet, les deux routeurs permettent des débits théoriques allant jusqu'à 5 760 Mbps sur les 6 GHz et jusqu'à 4 320 Mbps sur les 5 GHz, en léger retrait par rapport aux routeurs les plus puissants. Mais l'Orbi 770 offre aussi jusqu'à 688 Mbps sur les 2,4 GHz, contre 574 Mbps pour le TP-Link BE65. Quand on sait combien cette bande reste populaire…