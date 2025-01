En revanche, chaque borne du Deco BE85 est sensiblement plus large et plus haute que celles du BE65 : il faut bien loger les antennes, car si l’esthétique est identique et que le BE65 reste Wi-Fi 7, il fait diverses concessions techniques afin d'abaisser les tarifs. Le Deco BE85 est nettement plus cher et ces concessions se remarquent en tournant simplement chaque borne : la connectique est plus fournie et plus moderne sur le BE85.