En revanche, c'est autre chose lorsque l'on prend des mires de plus petites tailles. À ce niveau, le gain en luminosité est beaucoup plus intéressant, et cela se ressent par ailleurs à l'image. Avec des mires de 1, 2 et 5 %, le gain en luminosité est de l'ordre de 12 % par rapport au LG OLED G3. Nous avons notamment mesuré un pic lumineux maximal de 1 708 cd/m². Comme à l'accoutumée, l'ABL reste agressif sur les téléviseurs OLED. Sur une fenêtre de pleine taille, le pic lumineux n'est plus que de 291 cd/m². Au final, on retrouve des niveaux de luminosité très proches de ceux mesurés sur le Samsung S95D et sa dalle QD-OLED.