Commençons cette partie en évoquant SmartPlan, le dispositif de parcours assisté par intelligence artificielle. Ce programme permet à l'utilisateur de ne plus s'occuper de rien, l'aspirateur robot utilisant ses capteurs et ses connaissances pour optimiser le temps de parcours et adapter la puissance d'aspiration de lavage.

Nous avions déjà noté que SmartPlan n'était pas des plus affutés pour un nettoyage au cordeau de la maison, et il n'y avait aucune raison que le Roborock Qrevo Slim améliore la situation, les appareils de la gamme partageant le même logiciel. Sans surprise, SmartPlan n'est pas au niveau d'un programme tout ce qu'il y a de plus classique. Le robot oublie souvent quelques zones, est trop léger dans des zones plus sales que d'autres, et laisse des déchets après son passage. Une qualité toutefois : le temps de travail est plus rapide que les modes de navigation traditionnels. À utiliser donc pour un rapide coup de frais dans la maison, ou pour un nettoyage quotidien.