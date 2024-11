Avec le Roborock Qrevo Curv, la marque asiatique poursuit sa montée en gamme avec un appareil au design étonnant et moderne, et équipé de ses dernières innovations. On salue la qualité d'aspiration, l'une des meilleures que nous avons pu tester sur un aspirateur robot, ainsi que son système de brosses et de lavettes extensibles qui permet un nettoyage plus complet du sol. Les roues et plateaux motorisés permettent enfin à l'aspirateur d'atteindre toutes les pièces facilement et sans se bloquer.

Côté logiciel, ce nouveau modèle premium de Roborock sort aussi le grand jeu avec une reconnaissance impeccable des objets et des pièces, ainsi que des animaux et des déplacements précis dans la maison. Seul le système d'intelligence artificielle nous déçoit, avec un nettoyage moins bon que les modes classiques.

Le Roborock Qrevo Curv est le fleuron de la gamme du constructeur et une démonstration technique. La plupart des familles n'auront pas besoin d'autant de puissance et de technologie pour un ménage quotidien, mais les familles souhaitant investir une telle somme en auront clairement pour leur argent.