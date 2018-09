YouTube : l'application iOS se met à jour et dote les iPhone XS du support HDR

La 4K toujours absente de YouTube sur iOS

Avec sa version 13.37 , apparue sur l'App Store hier, YouTube permet à tout un chacun de profiter au maximum des écrans OLED qui équipent les iPhone XS et XS Max.Au rang des absents de cette version, on regrette encore et toujours celle de la 4K. En effet, il est toujoursdepuis iOS.Un état de fait qui frappe également les Mac utilisant Safari, et les Apple TV (y compris le modèle 4K !). D'après AppleInsider , cette absence serait due à un souci de compatibilité logicielle entre iOS, macOS et le codec VP9 de Google, qui permet la lecture de vidéos ultra HD.Impossible, néanmoins, de savoir si les deux entreprises travaillent à la résolution de ce problème.