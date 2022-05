Marre des blockbusters ? Gaumont lance Gaumont Classique, une plateforme de streaming dédiée au cinéma en noir et blanc

« Comédies populaires et cinéma d’auteur, films primés et œuvres censurées, classiques et raretés », voilà ce que propose Gaumont Classique sur sa page, où les films sont rangés par genres et décennies. Dans les mois à venir, de nouveaux longs-métrages devraient être ajoutés, tandis que des suppléments (making-of, interviews, documentaires…) issus des versions physiques sont également de la partie.

La plateforme est disponible sur le web, mais aussi sous forme d'applications Android et iOS.