Hisense lance une TV LCD double dalle au taux de contraste impressionnant de 100 000:1

Une méthode ingénieuse pour réunir le meilleur de deux mondes

Des spécifications de haute volée... mais un lancement en Europe prévu seulement « dans un second temps »

parviendra-t-il à trouver une troisième voie entre l'OLED (exploité notamment par LG, Sony ou encore Philips) et le QLED (soutenu mordicus par Samsung depuis quelques années) ? Si l'on en croit les dires du groupe quant à son nouveau téléviseur ULED XD, la chose est possible.Dans un communiqué, HiSense nous donne des nouvelles de sa technologie. Utilisée pour l'ULED XD, cette dernière permet de combiner deux dalles LCD et de les faire travailler ensemble pour une obtenir une qualité d'image supérieure et gommer au maximum les affres du(fuite de lumière sur la dalle).Concrètement, la solution d'HiSense est d'intégrer à son téléviseur une première dalle, Full HD, dédiée à la seule gestion des niveaux de gris. Par-dessus, une dalle UHD s'occupe, elle, de l'affichage des couleurs. Le constructeur annonce être ainsi capable de «» (ce qui correspond à la définition Full HD), pour «».Grâce à cette technologie d'affichage, HiSense explique être en mesure dedu cinéma numérique DCI-P3 avec son ULED XD. Le produit est par ailleurs capable d'une luminance maximale estimée à 1 500 nits pour un rafraîchissement de 100 Hz et un ratio de contraste statique de(contre 10 000:1 en taux standard). Un ratio qui lui permet sur le papier de se rapprocher de l'OLED sur ce terrain.Satisfait, mais insatiable, HiSense explique avoir déjà des idées pour une seconde génération de téléviseurs ULED XD. Elle combinerait cette foisau lieu d'une dalle Full HD et d'un panneau UHD actuellement.Côté disponibilité, la présente génération d'ULED XD est attendue en Europe «» sans plus de détail. Lancé en Chine le 8 juillet dernier, l'ULED XD est proposé sur place à(près de 2 600 dollars) en 65 pouces.HiSense prévoit de lancer, d'abord en Chine et «», deux modèles supplémentaires en 55 et 75 pouces. Le lancement européen suivra, inutile donc d'espérer un ULED XD en France avant la fin de l'année.