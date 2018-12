Samsung ajoute la technologie QLED à ses TV design "Frame" et "Serif"

Des écrans d'art

Via : The Verge

Le constructeur sud-coréen prévoit de dévoiler officiellement ces nouveaux écrans aude Las Vegas, qui se tiendra du 6 au 12 janvier prochain.Les écransetde Samsung ne ressemblent en rien à leurs équivalents grand public. Ces produits de luxe reprennent le design d'un tableau qui viendrait décorer une pièce, tout en permettant de l'utiliser en tant que téléviseur.Alors pour apporter un supplément de luxe à ses écrans premium,prévoit d'y intégrer, dès l'année prochaine, la technologie(Quantum Dot-Infused LED).Une nouveauté qui permettra aux Frame et Serif de bénéficier d'une meilleure luminosité et de contrastes plus prononcés, grâce à une meilleure gestion de la saturation des couleurs.Un ajout qui, n'en doutons pas, fera grimper une facture commençant déjà à 1 199€ pour le modèle 43".