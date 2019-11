Altice (SFR) dévoile d'excellents résultats trimestriels, avec une flambée sur mobile

SFR surpasse ses concurrents en France sur le mobile

Une progression plus relative sur le fixe

Altice Europe a dévoilé, mercredi 13 novembre, ses résultats financiers du troisième trimestre 2019. Le groupe européen de télécoms et de médias, maison-mère de l'opérateur SFR, a annoncé avoir généré un chiffre d'affaires de 3,67 milliards d'euros, en nette progression de 6,3 % sur un an, et une forte poussée de son résultat opérationnel, le fameux Ebitda, à 1,41 milliard d'euros, soit une croissance de 8,2 %. Altice France (SFR), de son côté, a grandement contribué à l'embellie du groupe.Nous le disions donc, le groupe dirigé par Patrick Drahi a été porté par sa filiale française, Altice France. Et pour preuve, cette dernière affiche un chiffre d'affaires en hausse de 7,2 % sur un an, une progression bien plus importante encore que celle du deuxième trimestre (+4,0 %).Et les éléments financiers ont pu se traduire dans le nombre de nouvelles lignes ouvertes. Si, globalement, tous les segments sont en hausse (services aux entreprises, médias et résidentiel), sur mobile, SFR a ainsi enregistré 234 000 abonnés supplémentaires. Depuis le début de l'année, l'opérateur a recruté 456 000 nouveaux clients sur le marché des smartphones. Personne en France ne peut se targuer d'une telle progression.À titre de comparaison, Orange a recruté 90 000 nouveaux clients sur mobile au troisième trimestre (ce qui n'est pas faible en soi), et Free en a perdu 18 000, Bouygues Telecom n'ayant pas encore communiqué ses résultats.Sur le fixe, SFR continue de progresser, même si la croissance est bien moins importante que sur mobile. Au troisième trimestre, l'opérateur a ainsi recruté 41 000 nouveaux clients haut débit, et revendique 59 000 nouvelles lignes fibre ouvertes, un chiffre proche de celui du trimestre précédent (+ 64 000 sur la fibre).À l'inverse du mobile, SFR fait moins bien que ses concurrents Orange et Free sur le marché de la fibre optique. Ses revenus générés par le fixe sont d'ailleurs en baisse (-0,6 %), malgré le gain d'abonnés. «», retient Patrick Drahi, le fondateur du groupe.L'embellie financière, elle, est surtout à mettre au crédit de ses activités destinées aux entreprises, en très forte progression (+23,9 %) en France.