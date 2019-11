Free renoue avec la croissance pour son troisème trimestre et annonce un rachat d'actions

Free monte en gamme sur le fixe et le mobile



Après plusieurs trimestres très décevants , Free relève la tête et présente aujourd'hui de solides résultats financiers pour son troisième trimestre. L'opérateur français affiche un chiffre d'affaires d' 1,34 milliard d'euros, en hausse de 8 % par rapport à la même période il y a un an.C'est le fixe qui tire les résultats du groupe Iliad vers le haut avec 32 000 abonnés en plus par rapport à l'année dernière. Le groupe note également le recrutement de 210 000 nouveaux abonnés à la fibre optique sur ce seul troisième trimestre, un chiffre record pour l'ensemble des opérateurs selon Iliad.Le groupe explique également ses bons chiffres grâce au succès de la Freebox Delta, mais ne donne aucun détail sur le nombre d'abonnés à l'offre haut de gamme de l'opérateur. La fin de la plupart des offres promotionnelles permet également à Free de consolider sa base abonnés et d'augmenter sa marge.Concernant Free mobile les résultats sont tout aussi bons. Si l'opérateur a perdu 18 000 abonnés en un an, ce sont majoritairement des clients au Forfait 2 € qui ont choisir de partir. Iliad confirme la montée en gamme de ses abonnements mobiles, là encore générateurs de plus de profits. En un seul trimestre, 147 000 nouveaux abonnés aux offres Voix + Données mobiles ont été comptabilisés.La branche italienne de Free mobile est de son côté en pleine ascension avec 700 000 abonnés recrutés et 4,5 millions au total depuis le lancement en mai 2018, soit 4 % de part de marché.En parallèle de la présentation de ses bons résultats trimestriels, Iliad annonce une OPRA (Offre Publique de Rachat d'Actions) pour le début de l'année 2020. Cette opération est estimée à 1,4 milliard d'euros, soutenue par une augmentation de capital garantie par Xavier Niel, et portera sur l'achat de près de 11,6 millions d'actions émises.Le but de cette opération habituelle dans les sociétés cotées est de renforcer l'actionnariat et d'éviter une trop grande dispersion de son capital. Le cours de Bourse est également amené à augmenter mécaniquement, le volume d'actions mises en vente diminuant après le rachat.Les investisseurs souhaitant revendre leurs parts pourront empocher une belle plus-value, Iliad proposant un prix d'achat de 120 € contre 95 € selon le cours actuel.