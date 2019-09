Free a perdu plus de 90 000 abonnés fixe et mobile au premier semestre

Moins de clients, mais un meilleur revenu par abonné

Percée de Free en Italie

Source : La Tribune

La période dorée deest-elle révolue ? Alors que l'année 2018 avait été marquée par une perte significative d'abonnés sur le fixe et le mobile , l'exode ne semble pas achevé.En effet, sur le premier semestre 2019, l'opérateur a enregistré une baisse du nombre de ses clients :et. En conséquence, le groupe de Xavier Niel affiche un, à hauteur de 91 millions d'euros.Autre indicateur important pour un opérateur téléphonique/FAI : l'(revenu moyen par abonné). pour Free, celui-ci est également en recul. Pour le mobile en revanche, l'ARPU est en. Des chiffres qui s'expliquent notamment par l'. Malgré tout, les différentes offres promotionnelles réalisées par Free induisent une limitation de la hausse de l'ARPU.Au rayon bonnes nouvelles, l'opérateur d'Iliad peut se réjouir d'un, avec une hausse de 0,7 % au premier semestre. Sur l'ensemble de l'activité, les ventes de Free ont progressé de, pour atteindre 2,49 milliards d'euros. Un chiffre grandement influencé par laDe fait, un an après son lancement, l'opérateur revendique, au 30 juin 2019. Cependant, les investissements opérés pour étendre son offre en Italie pèsent sur les résultats financiers de l'entreprise. Ainsi, l'excédent brut d'exploitation après loyers a chuté de 7,8 %, malgré la croissance de l'indicateur sur le seul marché français (+1,8 %).