Xavier Niel (Free) joue les trublions sur le marché du mobile irlandais

Eir, l'opérateur historique, veut rattraper son retard sur le mobile

Xavier Niel prend ses aises en terres celtes

Lire aussi :

Xavier Niel défend le projet Libra... dans lequel il a investi



Source : Fora

L'opérateur de télécommunications irlandais Eir Telecom a lancé une toute nouvelle offre mobile dédiée aux jeunes, GoMo, le 15 octobre 2019. Xavier Niel, qui a la main sur l'entreprise (nous allons en reparler) et a chapeauté l'offre, semble bien décidé à chambouler le marché local, comme il avait bouleversé le marché français du mobile en lançant Free Mobile en 2012.En Irlande, l'offre GoMo est proposée au prix de 9,99 euros par mois, beaucoup moins élevée que les tarifs proposés par ses concurrents, Vodafone et 3 (Three). Pour ce montant, les 100 000 premiers clients de l'offre bénéficieront des appels et des SMS illimités, ainsi que de 80 Go de données. 10 Go en roaming sont également inclus dans l'offre de cet opérateur virtuel, proposée sans engagement et à vie.Pour Eir, l'objectif est de s'offrir de nouvelles parts de marché en misant tout sur la jeunesse. S'il détient plus de 40 % de parts de marché sur le très haut débit fixe, l'opérateur plafonne autour de 17,5 % sur le secteur du mobile, secteur qui connaîtra une évolution supplémentaire dans les prochains mois grâce à la 5G, lancée la semaine dernière dans une dizaine de villes irlandaises pour le grand public. En attendant, Eir investit actuellement plus de 150 millions d'euros pour renforcer sa couverture 4G partout dans le pays, et ainsi favoriser le développement de GoMo.Vous vous demandez sans doute comment Xavier Niel a réussi à lancer une offre défiant toute concurrence de l'autre côté de la mer celtique ? Pour comprendre, il faut remonter au 20 décembre 2017, date à laquelle le groupe Eir avait annoncé de sérieux changements dans sa gouvernance et du côté de ses investisseurs.Ce jour-là, Iliad, la maison-mère de Free, s'était emparée de 31,6 % de l'opérateur irlandais. Dans le même temps, Xavier Niel était monté au capital de ce dernier à hauteur de 32,9 %, par l'intermédiaire de sa holding NJJ, déjà majoritaire chez les opérateurs Salt (ex-Orange) en Suisse et Monaco Telecom.Au total, et grâce à un habile tour de passe-passe économique, Xavier Niel détient 64,5 % de Eir., comme dirait la pub. Mieux, Iliad détient l'équivalent d'une option d'achat qui pourrait lui permettre, en 2024, de prendre, seule, le contrôle de l'entreprise irlandaise.