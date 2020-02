La TV d'Orange va (enfin) accueillir YouTube

Tous les contenus YouTube sur la TV d'Orange

Source : communiqué de presse

Orange va réparer ce que l'on pouvait considérer, avec le temps, comme une anomalie. Le premier opérateur de télécommunications français a annoncé, ce jeudi 20 février, le lancement du service YouTube sur la TV d'Orange. Dès le 25 février, les clients du FAI, détenteurs d'un décodeur TV UHD ou d'une clé TV v2, pourront profiter des services de l'application vidéo de Google.À partir de cette date fatidique, les clients d'Orange pourront enfin accéder à la totalité des contenus proposés sur YouTube, dont ceux disponibles en format 4K, comme nous l'indique l'opérateur, qui était le dernier à ne pas proposer l'application sur sa partie télévision.L'assistant Djingo , auquel on peut faire appel depuis la télécommande vocale du décodeur TV UHD, permet de rechercher le contenu YouTube de son choix, grâce à la voix. Le tout depuis la TV d'Orange.L'opérateur précise enfin que les parents pourront, sans surprise, opérer une modération des contenus YouTube et en restreindre l'usage via le contrôle parental de la TV d'Orange.