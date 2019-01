Orange et Groupama fondent, ensemble, une entreprise de télésurveillance

Orange renforce sa stratégie multi-services

Une direction composée de membres des deux entreprises créatrices

Mercredi,etont signé un accord qui officialise la création d'une entreprise commune,, destinée à faire de l'opérateur un véritable acteur sur le secteur de la télésurveillance des biens et à asseoir l'activité de la mutuelle d'assurance sur ce dernier. La société est détenue à hauteur de 51 % par Orange, qui en aura le contrôle, et à hauteur de 49 % par Groupama. Ce n'est pas la première alliance d'importance entre les deux firmes, déjà à l'origine d'Orange Bank Protectline est destinée à devenir lades entreprises Orange et Groupama. Grâce à elle, les deux sociétés pourront commercialiser des offres adaptées dans leurs réseaux respectifs.Orange, de son côté, avait promis au Hello Show du 12 décembre 2018, le lancement au printemps 2019 d'offres de télésurveillance de biens pour ses clients fixes et mobiles grand public en France, confirmant ainsi. Stéphane Richard, le PDG de l'entreprise, avait évoqué le lancement d'un service complémentaire de sécurité pour le foyer, disponible sur abonnement et en collaboration avec Groupama, appelé Maison Protégée, qui doit permettre de relier le domicile de l'abonné à un centre de télésurveillance, afin que ce dernier soit informé de toute tentative de cambriolage.Forte de sa base d'abonnés, la société Orange pourrait devenir un acteur de premier choix, grâce à Protectline.Groupama, de son côté, a déjà prouvé qu'elle est une entreprise qui compte dans le domaine de la télésurveillance des biens en disposant déjà d'une gamme d'offres pouvant s'étaler au grand public (avec l'offre Box Habitat) ou au sur-mesure (avec l'offre Activeille). Avec Protectline, l'assureur renforce sa capacité àsur leur marché.(Directeur divertissement & nouveaux usages chez Orange France) a été choisi pour présider l'entreprise en tant que président du conseil d'administration.(ancien Directeur adjoint pilotage et résultats Groupe de Groupama) en est le président exécutif, tandis que(Directeur de l'architecture du système d'information d'Orange France) occupe le poste de directeur général.