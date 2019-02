Orange et Enedis s’allient pour les réseaux électriques intelligents de demain

ksokolowska / Shutterstock.com

Un objectif d'équilibre entre production et consommation d'énergie

Notre transition énergétique est marquée par une volonté de développer des énergies renouvelables et par de nouveaux usages, tels que la mobilité électrique ou l'autoconsommation. Dans cet environnement en pleine évolution, adapter les réseaux électriques doit devenir une priorité. C'est tout le sens du partenariat industriel noué entre, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, etPour répondre le plus largement possible à la croissance des besoins du système électrique et à la modernisation des réseaux, Orange Business Services sera chargé deindustriels d'Enedis et sur les équipements des réseaux de distribution électriques dans toute la France.Ce développement digital majeur des installations, motivé par la recherche d'un bon équilibre entre production et consommation d'énergie, offrira de meilleures informations sur les flux d'énergie. Il permettra également de surveiller l'état des postes de transformation électrique en temps réel, et de développer les mécanismes d'auto-cicatrisation en cas de défaut, ainsi que des capacités de gestion à distance pour la maintenance et l'exploitation du réseau français dans son ensemble.Orange Business Services assurera l'exploitation, la maintenance et la supervision du réseau de communication privé d'Enedis (WAN), et renforcera le tout pardes experts d'Orange Cyberdefense. Ce fameux réseau WAN permettra une généralisation de nouveaux systèmes de maintenance prédictive. Il pourra transporter les données de capteurs déployés sur des points-clés de sites industriels ou encore offrir un véritable bureau mobile aux techniciens, en proposant l'accès en Wi-Fi à leurs outils de travail depuis les sites industriels.