Free (Iliad) : Xavier Niel reprend la tête du conseil d'administration

Xavier Niel (© Frederic Legrand - COMEO Shutterstock.com)

Niel et Lombardini échangent leur fauteuil

Du mouvement dans le conseil d'administration

Source : Communiqué de presse

Mardi, le groupe Iliad, maison-mère de Free, a dévoilé ses résultats annuels de 2019, avec d'excellentes nouvelles à la clé, parmi lesquelles un chiffre d'affaires à la hausse, un panier moyen en nette progression sur mobile et des souscriptions à la pelle sur la fibre. La veille, le 16 mars 2020, s'est tenu un conseil d'administration qui a permis à Xavier Niel, fondateur du groupe, de reprendre la tête de ce dernier.Le fondateur historique et premier actionnaire du groupe Iliad (avec 71 % des parts, détenues au travers de ses différents fonds et sociétés) a été désigné président du conseil d'administration de la société «», indique l'opérateur dans un communiqué. Jusqu'à maintenant, Xavier Niel occupait le poste de vice-président et directeur général délégué à la stratégie du groupe.Ce changement n'est évidemment pas sans conséquence pour Maxime Lombardini, lui qui était à la tête de ce conseil d'administration, puisqu'il est « rétrogradé » au rang de vice-président. Les deux dirigeants ont donc échangé leur fauteuil. En janvier dernier, Xavier Niel avait investi via sa holding familiale Holdco 1,29 milliard d'euros dans le capital de la société , dont il détient désormais, nous le disions un peu plus haut, 71 % des parts.D'autres mouvements sont à noter à l'issue du conseil d'administration du 16 mars. L'ancien patron de Neuf Cegetel et du groupe Louis Dreyfus, Jacques Veyrat, est l'un des deux nouveaux administrateurs indépendants dont la nomination sera proposée lors de la prochaine assemblée générale. Il pourrait ainsi apporter son expertise du secteur des télécoms à la société du 16 rue de la Ville l'Évêque.Le conseil d'administration propose également la nomination de Céline Lazorthes, fondatrice-présidente du conseil de surveillance du groupe Leetchi et déjà membre du conseil d'administration de la SNCF. On note aussi l'arrivée de Shahrzad Sharvan au poste de secrétaire générale du groupe.Trois membres quittent le conseil d'administration d'Iliad. Il s'agit de Corinne Vigreux, qui n'a pas souhaité poursuivre l'aventure, et deux administrateurs indépendants Pierre Pringuet et Marie-Christine Levet.