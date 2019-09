Iliad (Free) va accélérer le déploiement de la fibre optique dans les zones de faible densité

Free maintien ses ambitions élevées sur la fibre optique

Free veut compter 30 millions de prises fibre raccordables d'ici 2030

Source : Communiqué de presse

La maison-mère de Free,, a annoncé le 3 septembre être entrée en négociations avec, un fonds d'investissement français, en vue de, scellant ainsi un partenariat qui permettra à l'opérateur télécoms d'Quelques heures après l'annonce de ses résultats mi-figue mi-raisin et d'un partenariat avec Nokia pour le développement de son réseau 5G,a fait une autre annonce importante, concernant le fixe cette fois. L'entreprise commune qui va être créée avecsera destinée à, son point fort du dernier trimestre, ainsi que son statut de premier opérateur alternatif FFTH français. Les zones de moyenne et faible densité bénéficieront de ces investissements.», indique le directeur général du groupe Iliad, Thomas Reynaud, qui voit cet accord comme un «».Lacréée par Free et le fonds pourra également fournir ses services à des opérateurs tiers, ce qui pourrait lui offrir une forte rentabilité.au sein de la société dont, avec 51 % des parts. «», nous annonce Iliad.Avec son plan Odyssée 2024 , Free vise les 30 millions de prises FFTH raccordables d'ici 2030.