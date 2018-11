Guerre des télécoms : mobile, fixe, fibre… le grand bilan du troisième trimestre 2018

SFR surclasse tout le monde sur le mobile

Orange solide, Free se console sur la fibre

Alors, qui est le grand gagnant ?

Les opérateur ont dressé le bilan de leurs « recrutements » et ont rendu les résultats publics récemment.Nous débutons évidemment ce petit tour d'horizon par le. Eta frappé fort entre le mois de juillet et la fin du mois de septembre en recrutantabonnés. De quoi donner le sourire à Altice, sa maison mère, et à son patron Patrick Drahi. Si l'opérateur avait perdu près d'un million de clients depuis 2015, la dynamique est de nouveau favorable et le quatrième trimestre pourrait accoucher de bons résultats, grâce au lancement de ses deux nouvelles offres : une box 4G+ et une carte SIM 4G+ utilisable à la demande et sans engagement.Pour ce troisième trimestre,a accueilliclients supplémentaires, et, enfin, poursuit sa chute sur le mobile malgré ses bons plans hebdomadaires - visiblement peu efficaces - avecabonnés en moins. Néanmoins, pour l'opérateur de Xavier Niel, l'incendie du second trimestre (-200 000 abonnés sur le mobile) a perdu de son intensité.Sur l'reste solide en recrutantabonnés. L'opérateur dirigé par Olivier Roussat devance de justessequi signeabonnements de plus, devantqui en gagnesupplémentaires. De son côté,est encore en baisse après avoir perduabonnés Freebox, alors que la V7 est toujours en attente S'agissant de laa signé un excellent trimestre en convaincantfoyers supplémentaires, toujours à un très haut niveau.a réalisé un trimestre record sur cette donnée en recrutantabonnés, tandis queet, en progression eux aussi, accueillent respectivementetabonnés supplémentaires.Si nous séparons chaque abonnement (mobile, fixe et fibre) c'est SFR qui s'en est sorti le mieux sur ce troisième trimestre, devant Bouygues Télécom et Orange.Les trois opérateurs sont tous en nette progression par ailleurs. Seul Free a enregistré une perte pure d'abonnements.