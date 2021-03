Profitez de -76 % sur le logiciel de contrôle parental mSpy

Avertissement: Le bon plan s'adresse uniquement aux parents qui souhaitent surveiller ce que font leurs enfants avec leurs smartphones. Il est en revanche strictement interdit d'espionner un individu majeur, sans le prévenir et recueillir son consentement explicite.

Les parents peuvent ainsi l'installer sur le smartphone de leurs enfants, et l'application intervient alors en arrière-plan, de façon imperceptible. Elle remonte alors de multiples informations : les messages envoyés, reçus et même supprimés, la liste des appels entrants et sortants, les conversations sur les applications de messagerie instantanée en plus de la position GPS du téléphone.

Ces données sont alors consultables par les parents, directement via un espace personnel accessible depuis un ordinateur ou un smartphone. Ces derniers peuvent alors vérifier si leurs enfants ne sont pas en danger, en situation de mal-être ou victimes de cyberharcèlement.