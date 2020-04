Le HomePod tourne désormais sous tvOS

Ksenija Toyechkina / Shutterstock.com

Un changement nécessaire pour le support de la puce A8

Via : iClarified

9to5Mac a remarqué que la dernière version du logiciel du HomePod n'était plus basée sur iOS, mais sur tvOS - le système d'exploitation qui alimente l'Apple TV.Alors, qu'est-ce que ça change ? Pour nous autres, strictement rien. En réalité, Apple a dû s'arranger avec elle-même pour garantir un support étendu de son HomePod.Sortie en 2017, son enceinte connectée est alimentée par un SoC Apple A8. Un chipset qui, selon toute vraisemblance, ne sera plus supporté par la future version d'iOS en septembre prochain.Une mesure préventive donc, permettant à Apple d'éviter de futurs dysfonctionnement sur son HomePod. Un changement qui a par ailleurs du sens : comme une Apple TV, le HomePod ne dispose pas de batterie, et peut servir de hub pour une installation HomeKit