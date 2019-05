Bose annonce une nouvelle enceinte portable qui intègre Google Assistant

La plus petite enceinte nomade conçue par Bose



Google Assistant rejoint Alexa sur les équipements audio de la marque



Source : The Verge

Leest le tout dernier membre de la famille des enceintes connectées. Le constructeur dévoile un modèle aux dimensions très réduites, adapté à n'importe quelle pièce de la maison.L'appareil ne mesure quepour un poids d'environ 900 grammes. Pour autant, la marque n'a pas lésiné sur la partie audio. Elle propose un son à 360° et annonce des, quel que soit le style de musique écouté.Si l'on veut un point de comparaison, cette enceinte est une version réduite et moins chère du Home Speaker 500 . Pour le proposer à un prix de, la marque a dû faire des compromis et a retiré l'écran LCD qui équipe les autres modèles de la gamme.La navigation peut toujours s'effectuer par des boutons placés en haut de l'enceinte et qui permettent d'accéder à des playlists ou à des stations de radio programmables, ou depuis son smartphone avec une compatibilité Bluetooth et AirPlay pour les appareils sous iOS.La vraie nouveauté du Home Speaker 300 est la présence deen plus d'Alexa qui est disponible depuis plusieurs mois sur les produits de la gamme. Depuis l'application Bose Music, un simple réglage suffit à choisir son assistant vocal préféré. Une démarche qui rappelle celle de Sonos , qui lui aussi s'est ouvert aux deux plateformes.Bose va plus loin dans cette intégration et propose désormais Google Assistant à l'ensemble de sa famille d'enceintes, mais également à ses. Les Soundbar 700 et Soundbar 500 pourront en bénéficier après la mise à jour de l'application Bose Music, disponible dès à présent sur l'App Store et le Play Store.Le Home Speaker 300 sera quant à lui, pour une livraison prévue par le constructeur à partir du 20 juin.