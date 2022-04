Don't look up : un film à impact pour dévier la catastrophe climatique ?

Des trois longs métrages, Armageddon est le plus optimiste : grâce au sacrifice de son héros, la planète est sauvée et la vie continue - notamment par Grace et A.J. (Liv Tyler et Ben Affleck) les jeunes et beaux amoureux de ce conte de fées apocalyptique. Deep Impact coupe la poire en deux, la comète principale est détruite in extremis mais des fragments atteignent la Terre, provoquant un tsunami qui sera fatal pour une partie de la population et des personnages.

Don't look up est le plus pessimiste : la planète va périr et l'humanité avec. Le plus difficile à admettre - et c'est bien tout le propos du film - c'est que qu'il existait des moyens d'éviter cela. Pessimiste certes, mais non moins réaliste : des trois théories développées pour évincer la comète, c'est sans aucun doute celle développée par Adam McKay qui remporte la médaille de la crédibilité. Il faut dire que depuis 1998 les recherches en la matière ont évolué ; en outre, le film a bénéficié des conseils avisés de différents scientifiques, notamment ceux d'Amy Mainzer, une astronome américaine de renom.