Samsung : une tablette à bas prix pour concurrencer la gamme Fire d'Amazon ?

Crédit : WinFuture

Le Snapdragon 429 aux commandes

Crédit : WinFuture

Un lancement attendu « prochainement »

Source : WinFuture / TechRadar

Que faut-il attendre de la prochaine? Très probablement le minimum syndical pour un prix maintenu au plus bas. La fiche technique dévoilée par WinFuture s'articule en effet sur des composants low-end.Comme son nom l'indique, la Galaxy Tab 8 profiterapour une définition HD donnée à 1280 par 800 pixels. Sous l'écran, il faudrait compter sur un, une puce signée Qualcomm que l'on trouve habituellement sur des smartphone entrée de gamme. Les performances de ce SoC sont modestes, mais suffisent à des tâches basiques telles que la lecture vidéo ou la navigation Web.Selon WinFuture, le Snapdragon 429 serait épaulé de seulement 2 Go de mémoire vive pour 32 Go de stockage extensibles via micro SD. L'ensemble serait enfin alimenté par une batterie de 5100 mAh, suffisante pour tenir environ une journée, et intégrerait une prise Jack 3,5 mm.Côté photo, nous serions limités à un capteur arrière de 8 Mpx (contre seulement 5 Mpx sur la Galaxy Tab 8 actuelle) et un module avant de 2 Mpx. Là encore, Samsung fait. La tablette devrait toutefois suffire pour réaliser des appels vidéo.Lade cette Galaxy Tab A 8 serait pour sa part axée sur du Bluetooth 4.2, du Wi-Fi Dual-Band et de la 4G, mais uniquement pour un modèle cellulaire vendu plus cher.La tablette tournerait enfin sous Android 9.0 (avec la surcouche One UI de Samsung) pèserait un total de 347 grammes, et serait disponible en noir et gris métallisé à sa sortie. Nous ignorons pour l'heure le créneau de lancement de ce modèle, ainsi que son prix. WinFuture évoque pour sa part un lancement «».