Le prochain iPad Mini fait son apparition sur Twitter ?

Le retour de l'iPad mini ?

iPad mini 4s I think we can call it like this.🙄 pic.twitter.com/DvLJZ22nYO — Mr·white (@laobaiTD) 8 janvier 2019

Une mise à jour interne pour remettre la tablette au goût du jour

Source : iGénération

L'joue l'arlésienne dans l'univers. Le constructeur californien a depuis longtemps abandonné sa gamme de tablettes compactes, l'iPad mini 4 restant au catalogue à un prix ridiculement élevé par rapport au dernier iPad 10 pouces. Étonnamment, Apple semble croire encore à son petit modèle et la rumeur annonce une mise à jour depuis plusieurs mois déjà.Ces premières photos, publiées sur Twitter par Mr.White , un blogueur spécialisé dans les fuites de prototypes de la Pomme, montrent ce qui serait. Et à première vue, les changements opérés par le constructeur risquent d'être minimes.Les seules nouveautés visibles sur ces photos sont la présence d', le même que celui introduit par la nouvelle gamme d'iPhone ou de Mac. Également, la bande plastique située au dos de l'appareil sera bien plus fine que le modèle présent. Cette dernière estpour laisser passer les ondes 4G sur les modèles cellulaires.L'iPad mini 5 reposerait principalement sur une mise à jour interne. Les analystes estiment qu'par un composant plus récent, mais probablement pas par l'A12 de cette année, pour garder un prix attractif. La quantité de mémoire vive et de stockage devrait également être rehaussée et l'écran pourrait être amélioré.Apple pourrait lancer sa tablette, le constructeur ayant pris l'habitude de lancer quelques nouveaux produits et services au début de chaque printemps. L 'iPad 6 avait d'ailleurs été présenté en mars 2018 lors d'un keynote spécial.