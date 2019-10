Amazon lance la nouvelle version de ses tablettes Fire HD 10 et une édition pour enfant

Une nouvelle Fire HD 10

Amazon pense aux enfants

Source : Neowin

Amazon en avait encore sous le coude. Moins de deux semaines après la tenue d'une conférence dédiée à la présentation de ses nouveaux produits hardware ( nouvelle gamme d'appareils Echo écouteurs Echos Buds ...), la firme de Jeff Bezos annonce le lancement de nouvelles tablettes et liseuses.Cette nouvelle version de la tablette Fire HD 10 est équipée d'un SoC embarquant un processeur octa-core cadencé 2 GHz. Amazon annonce une batterie offrant 12 heure d'autonomie, contre 10 heures pour le modèle de 2017. Un port USB Type-C est présent pour la recharge et l'appareil est compatible Dolby Atmos. Un modeest disponible sur Twitch, Amazon Prime Video et Netflix. Alexa est naturellement de la partie.De nombreuses caractéristiques techniques restent cependant inchangées par rapport à la Fire HD 10 précédente. On retrouve le même écran de 10,1 pouces avec définition 1920 x 1200 pixels, 2 Go de RAM et 32 ou 64 Go d'espace de stockage extensible via une carte microSD.La tablette est disponible en quatre coloris : noir, blanc, rouge et bleu. Les précommandes sont ouvertes aux États-Unis pour un lancement officiel prévu pour le 30 octobre prochain. Le prix ? 149,99 dollars. Aucune information sur un tarif ou une date de sortie en France n'a été communiquée pour le moment.Une Fire HD 10 « Kids Edition » est aussi lancée dans le même temps. La fiche technique est la même mais cette tablette à destination des enfants vient avec une coque de protection qui doit la protéger des chocs. Cette dernière embarque aussi une béquille permettant de faire tenir l'appareil sur une surface plane. Pour les couleurs, trois choix : bleu, rose ou violet. Le prix est de 199,99 dollars (deux pour 349,98 dollars) outre-Atlantique avec un abonnement d'un an à Amazon FreeTime Unlimited inclus.Enfin, Amazon a présenté une nouvelle liseuse pour enfants, la Kindle « Kids Edition ». Mêmes caractéristiques que la Kindle 10génération que l'on connaît déjà, mais là encore une protection fait partie du package et un abonnement annuel à Amazon FreeTime Unlimited est offert. Une fonctionnalité identifie les mots compliqués et en donne la définition automatiquement. Un dictionnaire est aussi intégré et les livres Harry Potter y sont pré-installés. Cette tablette sera disponible en coloris bleu, rose, « oiseaux arc-en-ciel » et « station spatiale », dès le 30 octobre pour 109,99 dollars.