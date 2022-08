PS5 : une nouvelle version plus légère va débarquer

Deux ans après sa sortie et toujours aussi insaisissable, la PS5 en est déjà à sa troisième itération. Une première révision avait en effet été lancée en 2021 avec un nouveau dissipateur thermique, résultant en une version plus légère que l'originale.

Nos confrères australiens chez Press Start ont pu voir d'eux-mêmes le modèle 2022 de la PS5, qui se décline naturellement en deux versions. La CFI-1202B représente donc la variante tout numérique de la console nouvelle génération de Sony, tandis que la CFI-1202A représente la version dotée d'un lecteur Blu-Ray.

Pour rappel, les deux modèles pesaient à leur lancement respectivement 3,9 et 4,5 kg. Un poids qui s'est abaissé à 3,6 et 4,2 kg avec la révision de 2021. Cette révision 2022 vient encore significativement réduire le poids des deux modèles, qui passent respectivement à 3,4 et 3,9 kg.