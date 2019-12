iPhone 11 Pro : Tim Cook chante les louanges de Seiko Advance, le coloriste japonais créateur du Vert nuit

© Apple

Seiko Advance : le seul fournisseur de couleurs pour les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

© Tim Cook / Twitter

Samsung et Huawei également clients de Seiko Advance

Apple, ce fantastique dénicheur de petits fournisseurs talentueux

Thanks to my friends at Eldim, a team of talented engineers and craftspeople helping make iPhone possible. Bravo pour votre travail! 🇫🇷 pic.twitter.com/hEpxD3iBGf — Tim Cook (@tim_cook) 9 octobre 2017

Source : Nikkei

Chaque nouvelle génération d'iPhone est le fruit d'une coopération entre plusieurs dizaines de sous-traitants chargés de respecter scrupuleusement l'exigent cahier des charges d'Apple. Parmi eux, le japonais Seiko Advance , une structure méconnue à laquelle on doit pourtant l'une des nouveautés des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max : leur emblématique coloris Vert nuit. Dans le cadre d'un voyage de trois jours organisé au Japon début décembre, Tim Cook a tenu à rendre visite à Seiko Advance pour chanter les louanges des créateurs d'un des coloris les plus élégants jamais proposés par Apple sur ses produits.Seiko Advance est "" pour laquelle Apple a été en mesure de proposer une nouvelle couleur sur ses iPhone haut de gamme, a indiqué un Tim Cook reconnaissant au micro du quotidien économique Nikkei . "", a poursuivi le patron d'Apple devant une cuve brassant l'encre qui permet justement de créer le coloris Vert nuit des iPhone 11 Pro.Selon Tim Cook cette petite structure nippone (qui dénombre tout juste 160 employés pour seulement quelques dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, d'après Nikkei) est tout simplement "". Une belle marque de confiance pour Yukinori Kabe, directeur des ventes de Seiko Advance, qui pointait pour sa part l'élan écologique de l'entreprise dans la fabrication du coloris Vert nuit. Ce dernier se dispense en effet de certains produits polluants, comme les halogènes, en recourant à des produits de substitutions plus écologiques et spécialement développées par Seiko pour ce nouveau coloris.", a par ailleurs tenu à rappeler l'intéressé. Si Seiko Advance est bien le seul fournisseur d'Apple pour les coloris Or, Vert nuit, Argent et Gris sidéral des deux iPhone haut de gamme d'Apple pour cette cuvée 2019, les couleurs des iPhone 11, plus nombreuses, proviennent quant à elles de nombreux sous-traitants, note Nikkei.Fondé dans les années 50, Seiko Advance produisait seulement de l'encre à ses débuts, avant de faire évoluer son activité vers la production de peintures. L'idée était alors de s'adapter aux évolutions du marché, tout en tissant des relations commerciales avec certains groupes américains dès les années 70. Une réorientation salutaire qui lui permettait d'entrer en partenariat avec Apple, quelques décennies plus tard, à compter de 2011. Il aura toutefois fallu quatre ans de recherches supplémentaires au groupe pour parvenir à décrocher son premier gros contrat auprès du géant californien. A l'horizon 2015, Seiko commençait ainsi à fournir de l'encre noire pour les iPhone.Selon Nikkei, Apple représente aujourd'hui à lui seul 40% des revenus de Seiko Advance. Le groupe fournit par ailleurs les coloris de certains smartphones haut de gamme de Samsung et Huawei, tandis que le reste de ses activités s'oriente vers les peintures destinées aux appareils électro-ménagers, aux panneaux de signalisation, ou encore aux distributeurs automatiques.Apple et Seiko ont travaillé ensemble et "", a pointé Tim Cook durant sa visite. "", a-t-il ajouté. "", a pour sa part souligné Yukinori Kabe. Et effectivement, Apple a l'habitude de travailler avec de petits fournisseurs, pourvu qu'ils soient détenteurs d'un savoir faire d'exception ou d'une technologie de pointe.Repérer les pépites était même l'une des raisons pour lesquels Tim Cook a été recruté par Apple en 1998. Sa gestion des fournisseurs et de la chaîne d'approvisionnement alors qu'il était cadre chez Compaq avait en effet attiré l'attention de Steve Jobs en personne. En 2011, Tim Cook reprenait finalement la tête d'Apple tout en gardant cet intérêt pour les petits fournisseurs qui peuvent faire la différence.Fin 2017, peu après le lancement de l'iPhone X, Tim Cook prenait par exemple quelques heures à l'occasion d'un voyage en France pour rendre visite aux salariés de la PME Eldim, implantée aux abords de Caen, dans le Calvados. Cette autre petite structure s'était imposée comme l'unique fournisseur d'Apple pour une partie des composants essentiels à son nouveau système d'identification par reconnaissance faciale : le sémillant Face ID, dont la présentation n'est désormais plus à faire.