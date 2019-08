Apple : le remplaçant de l’iPhone XS s’appellerait iPhone Pro

© Mac Rumors

Lost in translation

« Pro » for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019

Le Pro a la cote

Une nouvelle preuve, s'il en fallait, qu'est totalement perdu dans ses nomenclatures après les iPhone XS et XR — à prononcer « dix-esse » et « dix-erre ».Un Twitteur répondant au sobriquet de CoinX et généralement fiable en matière d'indiscrétions sur la marque à la Pomme a partagé le tweet suivant en fin de semaine dernière.Une interrogation plus qu'une véritable révélation, qui a malgré tout sonné aux oreilles de MacRumors comme la confirmation qu'Apple allaitavec ses nouveauxPlus tôt ce mois-ci, le site spécialisé s'était déjà fait susurrer à l'oreille qu'un certain. Deux sources différentes s'accordent donc sur le fait que la marque « Pro », déjà présente sur les MacBook et plus récemment sur les iPad , allait faire son apparition sur les smartphones Apple.Cela n'aura échappé à personne : les versions « Pro » des smartphones se répandent comme une traînée de poudre ces dernières années.Souvent dotés de caractéristiques techniques avancées, ces appareils ultra haut de gamme permettent surtout aux constructeurs deà leurs petits cousins en étant dépourvus.Qu'Apple suive ce chemin n'a finalement rien d'inattendu. Mais il faudra pour cela que le smartphone affublé d'un « Pro » soit le vecteur d'une véritable nouveauté pour l'iPhone. Et de ce que l'on en sait, 2019 devrait être une année plutôt creuse pour Apple. Pour preuve : les analystes semblent déjà porter plus d'intérêt aux iPhone 2020 et, même, ceux de 2021