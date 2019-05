iPhone XR 2019 : des rendus montrent un duo d'appareils photo

Crédits : OnLeaks / Pricebaba

iPhone XR 2019 : un duo d'appareils photo et un design plus large

L'iPhone XR de 2019 adoptera visiblement un duo d'appareils photo au dos. Crédits : OnLeaks / Pricebaba

L'iPhone XR 2019 sera légèrement plus large et fin que son prédécesseur. Crédits : OnLeaks / Pricebaba

Via : WCCftech

Le smartphone coloré et plus accessible d' avait très largement convaincu lors de sa sortie et a permis à la Pomme de dégager un très joli chiffre d'affaires . Logique, donc, que le constructeur souhaite transformer l'essai avec une seconde édition plus audacieuse.OnLeaks et Pricebaba sont parvenus à se procurer des plans en provenance des chaînes d'approvisionnement chinoises et ont réalisé une série de 10 rendus 3D de ce à quoi pourrait ressembler l'du nouveau line-up d'Apple.Sans surprise, celui-ci conservera le même design général que l'iPhone XS et l'iPhone X avant lui. Mais on remarque qu' à l'instar de ce que nous savons déjà de l'iPhone XI , il disposera lui aussi d'un « carré » d'appareils photo au dos, comportant l'objectif principal et un second, probablement un télé-objectif.Les dimensions de l'iPhone XR nouvelle génération seraient aussique celles de l'itération actuelle (qui se situe pile entre l'iPhone XS et le XS Max). D'après les informations d'OnLeaks et Pricebaba, le nouveau modèleUn smartphone légèrement plus large et plus fin que son prédécesseur donc, et mieux doté sur la partie photo qui, on l'espère, conservera son étiquette tarifaire nettement plus douce que ses futurs grands frères.