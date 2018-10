L'iPhone Xr, dispo en précommande dès demain, 19 octobre

Un appareil qui contient les dernières technologies Apple

Vendredi soir, vous pourriez idéalement débuter votre week-end. C'est(heure de Paris) très précise que l'sera disponible sur l'app Apple Store et sur le site de la marque . Le fabriquant américain annonce qu'il sera proposé dès 859 € en divers modèles (64, 128 et 256 Go) et différentes couleurs (noir, blanc, bleu, jaune, corail et RED).Avec son écran Liquid Retina de 6,1 pouces, l'iPhone Xr comporte les technologies de l'iPhone Xs, et est boosté par son tout nouveau processeur A12 Bionic, conçu à Cupertino et qui revendique être la puce « la plus puissante et la plus intelligente jamais intégrée à un smartphone ». Son autonomie promet d'atteindre une journée entière, soit 1h15 de plus que l'iPhone 8 Plus. Par ailleurs, l'appareil est certifié de l'indice IP67 qui lui offre une résistance à l'eau mais aussi aux soda, thé et café.A noter que l'iPhone Xr sera également disponible dans tous les Apple Store dès le vendredi 26 octobre, si vous n'êtes pas friand des commandes en ligne.