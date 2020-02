Le LG V60 ThinQ 5G est officiel, et il a deux écrans

© LG

Un deuxième écran dans l'étui de protection

LG fait encore plaisir aux amateurs d'audio

LG a présenté ce 26 février 2020 son nouveau flagship : le V60 ThinQ 5G. Un mobile qui propose enfin des spécifications techniques dignes de son temps, et qui inclut au passage quelques originalités.Impossible de ne pas parler de ce système à deux écrans permis par l'étui de protection. LG avait déjà tenté le coup sur des modèles précédents et récidive alors que ses concurrents ont pris de l'avance sur la technologie des dalles pliables, ou même coulissantes. L'intérêt ici réside dans les deux écrans P-OLED offrant une belle diagonale de 6,8 pouces, qui sont absolument identiques.Ce set up permet de bénéficier de tout un tas de fonctionnalités : prise de selfie avec aperçu avec la caméra principale, multitâche sans écran séparé, possibilité de visionner des vidéos tout en naviguant sur d'autres applications, utiliser un écran comme clavier virtuel... Certaines applications, dont les services Google, peuvent être affichées en grand sur les deux écrans avec le mode Wide View.Pour le reste, LG reste sur du basique avec une définition FHD+, là où Samsung et Sony sont plus généreux depuis longtemps, tandis que Huawei suit la tendance. Idem sur la fréquence de rafraîchissement, bloquée à 60 Hz alors que la norme sur le haut de gamme a évolué vers le 90 Hz voire 120 Hz au cours des derniers mois. À noter que le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran principal.Comme son nom l'indique, le LG V60 est compatible 5G. Il embarque le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm , couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 2 To via carte microSD). Côté logiciel, c'est bien sûr Android 10 qui est à la manœuvre.Pas réputé jusqu'ici pour être adepte des grosses batteries, le constructeur se montre cette fois généreux avec une capacité de 5 000 mAh, comme sur le S20 Ultra . Elle est compatible Quick Charge 4.0 et recharge sans fil. Il faut au moins cela pour soutenir la consommation de deux dalles de 6,8 pouces.La partie photo est confiée à un triple capteur composé d'un module principal de 64 Mp, d'un ultra grand-angle de 13 Mp et d'un capteur ToF pour la profondeur de champs. Pas de téléobjectif ici donc.LG reste par contre fidèle à sa tradition sur l'audio, qui semble irréprochable pour un mobile : le port jack 3,5 mm et les haut-parleurs stéréo sont bien là, tout comme les technologies 32-bit Hi-Fi Quad DAC et LG 3D Sound Engine.LG n'a pas communiqué de date de sortie ni de prix pour le moment. Le smartphone sera commercialisé en Corée du Sud et aux États-Unis mais nous n'avons pas de confirmation pour l'Europe à ce jour.