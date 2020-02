Samsung Galaxy S20 : la conférence aura lieu ce soir à 20h, voici comment la suivre en direct

© Samsung

Trois Galaxy S20 et un nouveau pliable au programme

Le Galaxy Z Flip. © WinFuture

Fidèle à son habitude, Samsung nous a préparé un événement baptisé « Unpacked » (« déballé », en français), qui aura lieu ce soir à 20 h, heure française, depuis San Francisco.Vous pourrez suivre l'intégralité des annonces en direct depuis le flux vidéo officiel de la marque, ci-dessous.Le programme de la soirée s'annonce déjà chargé. On sait de source sûre que le premier constructeur mondial a dans ses cartons trois nouveaux flagships : le Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.Des nouveaux modèles, dont la principale nouveauté se situera au niveau de la photographie. C'est un fait : Samsung a pris un léger retard face à la concurrence (chinoise, essentiellement) en matière de capture d'image. Aussi la présence d'un capteur 64 mégapixels sur les Galaxy S20 et S20+ sonne comme une belle promesse aux oreilles des passionnés. Sans parler du gigantesque capteur 108 mégapixels (et du zoom 10x !) que l'on devrait retrouver au dos du Galaxy S20 Ultra.Enfin, et c'est un secret de polichinelle, Samsung devrait aussi lever le voile sur un certain Galaxy Z Flip ; un nouveau smartphone pliable. Empruntant une esthétique totalement différente du Galaxy Fold sorti en septembre dernier, celui-ci vise avant tout la compacité... au risque de brouiller les usages possibles ? Gageons que Samsung saura légitimer son nouveau produit lors de son grand oral ce soir.