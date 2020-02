Il ne manquait que lui : le Galaxy S20 Ultra fuite également en images

© 91 Mobile

Le Galaxy S20 Ultra. © IceUniverse / Reddit

Une configuration photo encombrante

Lire aussi :

Galaxy S20 : le prix et la nomenclature de la gamme confirmés par Samsung



Via : 9to5Google

L'inénarrable IceUniverse publie sur Twitter la toute première photo d'un Samsung Galaxy S20 Ultra vu de dos. De quoi observer de plus près ce... truc qui embarque pas moins de quatre capteurs photo.Présenté ici dans sa version noire, le Galaxy S20 Ultra ne brille pas vraiment par son originalité. De ce qu'on peut y voir, le dos de l'appareil est aussi totalement dépourvu de la moindre mention à la marque.Du reste, impossible de ne pas remarquer l'immense rectangle, très proéminent, qui intègre les différents modules photo du smartphone. Pour rappel, le Galaxy S20 Ultra devrait embarquer un capteur standard 108 mégapixels, accompagné d'un second à la définition inconnue, un ultra grand-angle 64 mégapixels et enfin un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels.Ce dernier attire particulièrement l'attention en promettant un zoom optique 10x, et hybride jusqu'à 100x. On est très curieux de voir comment Samsung s'y prendra pour battre Huawei au petit jeu de qui à la plus longue (focale, s'entend). Pour rappel, le Huawei P30 Pro profite pour sa part d'un zoom optique 5x et hybride 50x.Samsung présentera ses nouveautés en direct de San Francisco mardi 11 février prochain. Outre les Galaxy S20, un certain Galaxy Z Flip — un nouveau pliable — devrait également pointer le bout de sa charnière lors de la conférence.